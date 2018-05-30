США осуждают признание Сирией независимости Абхазии и Северной Осетии

Вашингтон осуждает решение Сирии о признании независимости Абхазии и Северной Осетии. Об этом во вторник, 29 мая, заявила представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

«Регионы Абхазия и Северная Осетия — часть Грузии. Мы продолжаем поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в рамках признанных международным сообществом границ», — цитирует ее «Интерфакс».

Науэрт добавила, что решение сирийских властей не стало сюрпризом для США.

29 мая Сирия Южная Осетия и Абхазия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

Южная Осетия и Абхазия, ранее входившие в состав Грузинской ССР, начали бороться за свою независимость в последние годы существования Советского Союза, что привело к вооруженным конфликтам и гибели населения и лишь вмешательство России прекратило эти локальные войны. Позже РФ признало независимость обеих республик.