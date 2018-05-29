Первый президент Южной Осетии поблагодарил Сирию за признание ее независимости

Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров выразил благодарность руководству Сирии за признание республики во вторник, 29 мая. Политик также рассказал о приоритетах развития Осетии.

«Это прекрасный подарок к празднованию Дня независимости, который отмечается сегодня, 29 мая», — заявил Чибиров НСН.

По словам политика, это самый большой праздник, который теперь будет отмечаться в республике ежегодно.

Он напомнил, что ранее вопрос о возможном присоединении Южной Осетии к России стоял, но сейчас его трудно комментировать, его нет на повестке дня. Основным для республики в настоящее время является, по мнению первого президента страны, укрепление экономической базы всеми возможными способами, чтобы Южная Осетия окрепла как государство.

Со временем станет видно и остальное — как сложится геополитическое положение и сложатся обстоятельства, отметил политик.

«Самое главное, что мы существуем как независимое государство, и пока мы будем довольствоваться этим положением», — резюмировал Чибиров.

Правительство Сирии также признало независимость Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил в своем официальном заявлении о большой работе, которая предшествовала этому решению. Госдарства договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.