Первый президент Южной Осетии поблагодарил Сирию за признание ее независимости
Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров выразил благодарность руководству Сирии за признание республики во вторник, 29 мая. Политик также рассказал о приоритетах развития Осетии.
«Это прекрасный подарок к празднованию Дня независимости, который отмечается сегодня, 29 мая», — заявил Чибиров НСН.
По словам политика, это самый большой праздник, который теперь будет отмечаться в республике ежегодно.
Он напомнил, что ранее вопрос о возможном присоединении Южной Осетии к России стоял, но сейчас его трудно комментировать, его нет на повестке дня. Основным для республики в настоящее время является, по мнению первого президента страны, укрепление экономической базы всеми возможными способами, чтобы Южная Осетия окрепла как государство.
Со временем станет видно и остальное — как сложится геополитическое положение и сложатся обстоятельства, отметил политик.
«Самое главное, что мы существуем как независимое государство, и пока мы будем довольствоваться этим положением», — резюмировал Чибиров.
Правительство Сирии также признало независимость Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил в своем официальном заявлении о большой работе, которая предшествовала этому решению. Госдарства договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.