Политолог объяснил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в знак благодарности России, которая оказала республике посильную помощь в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и в урегулировании конфликтов. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказал известный политолог Араик Степанян.

Он также отметил, что данный шаг со стороны ближневосточной страны необходимо только поприветствовать.

«Как настоящий союзник и братская страна, Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, что и нужно приветствовать, — отметил Степанян.

Он также напомнил, что Грузия сейчас активно хочет попасть в НАТО для того, чтобы воспользоваться поддержкой военных сил во время проведения различных операций на территории Абхазии и Южной Осетии.

По словам политолога, в дальнейшем можно надеяться на признание независимости Нагорного Карабаха и Приднестровья.

29 мая стало известно, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, сразу после этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с данной республикой.

Южная Осетия и Абхазия были признаны Россией суверенными государствами, после того как в августе 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на осетинскую столицу Цхинвал. В ответ на это Тбилиси заявил о «российской оккупации» этих территорий.

Пришедшее к власти в 2012 году грузинское правительство заявило о намерении вернуть под контроль Абхазию и Южную Осетию, но только мирным путем.