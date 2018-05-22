Вежливо попросили

Необъявленный визит президента Сирии Башара Асада в Сочи и его переговоры с Владимиром Путиным стали неожиданностью для многих наблюдателей. В то же время эта встреча обозначила собой новый этап в развитии сирийского конфликта. Для многих короткая ремарка российского лидера по итогам беседы о необходимости вывода иностранного вооруженного контингента из Сирии могла прозвучать дежурной фразой. Но буквально на следующий день спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев высказался более детально и тем самым взорвал информационную бомбу. По крайней мере в арабских и иранских СМИ. В проблеме разбирался портал iz.ru.

Информационная бомба

Приезд Башара Асада в Сочи стал прежде всего ответом тем, кто говорил, что прошедший в январе в этом городе Конгресс сирийского национального диалога провалился. Как стало известно по итогам переговоров, власти в Дамаске приняли решение направить своих представителей для формирования конституционного комитета, который займется обсуждением основного закона Сирии.

poprosili1 Солдаты израильской армии на Голанских высотах Фото: Global Look Press/Xinhua/Ayal Margolin

В то же время мало кто обратил внимание на последнее короткое высказывание Владимира Путина, сделанное уже после того, как итоги переговоров подвел он сам, а за ним и Башар Асад.

— Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики, — резюмировал российский президент.

На первый взгляд в этих словах нет ничего нового. Россия и ранее неоднократно указывала на необходимость вывода войск США и их союзников из Сирии, которые находятся там на незаконном основании и контролируют значительные территории к востоку от Евфрата, а также на юге, в районе пересечения сирийской, иорданской и иракской границ. То же самое касается турецких военных, которые в результате двух операций установили контроль над северо-западными районами страны.

poprosili2 Турецкие и сирийские военные вывешивают флаги в центре города Африн, взятый под контроль в рамках операции «Оливковая ветвь» Фото: Global Look Press/ZUMA/Hasan Kirmizitas

Между тем всего лишь день спустя после переговоров двух президентов Александр Лаврентьев пояснил, что подразумеваются и иностранные военные других стран.

— Это в том числе и американцы, и турки, и «Хезболла», конечно, и иранцы, — заявил дипломат 18 мая.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о немедленном выводе иностранных войск, он ответил, что «это всё должно делаться в комплексе». То есть, видимо, параллельно с процессом урегулирования конфликта.

Упоминание последних двух игроков буквально всколыхнуло ближневосточные СМИ. Особенно в свете того, что, по словам Александра Лаврентьева, «по мере стабилизации ситуации у нас (то есть у России. — Прим. iz.ru), естественно, останутся две базы». А как дал понять глава МИДа Сергей Лавров, российское присутствие в Сирии будет сохраняться, «пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ».

Верные союзники

Вооруженные отряды «Хезболлы» ведут боевые действия практически с самого начала сирийского конфликта. Хотя долгое время этот факт отрицался, но в 2013 году лидер движения Хасан Насруллах все-таки подтвердил, что его бойцы участвуют в конфликте на стороне правительственных войск.

poprosili3 Сторонник «Хезболлы» обстреливает позиции террористов в регионе Каламун в Сирии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Присутствие на сирийской территории военных из исламской республики также довольно быстро стало общеизвестным фактом. По некоторым оценкам, количество иранских и проиранских сил в Сирии либо примерно равно, либо превышает число военнослужащих самой сирийской армии. При этом Тегеран не только отправлял своих военных для участия в боевых действиях, но и поставлял сирийцам технику, а также оказывал финансовую помощь.

Всё это стало поводом для обвинений в адрес Ирана, что тот активно укрепляет свои позиции в Сирии. В апреле пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала карту, на которой показаны военно-воздушные базы исламской республики на подконтрольных Дамаску территориях. Впрочем, сирийские военные эксперты парируют подобные сообщения тем, что вся деятельность Ирана находится под контролем центральных властей в Дамаске. К тому же официально баз у иранцев в Сирии все-таки нет (в отличие от России).

При этом ранее, в апреле 2017 года, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал присутствие в Сирии «Хезболлы» и иранцев.

— Исходим из того, что те и другие, как и ВКС России, находятся в Сирии по приглашению легитимного правительства, — отметил министр.

Увидели разлад

Заявления российских официальных лиц породили целую серию спекуляций в различных зарубежных СМИ о нарастающих противоречиях между Россией и Ираном. Например, базирующаяся в Лондоне межарабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» (которая, однако, финансируется главным соперником исламской республики в регионе Саудовской Аравией) сообщила , что у Москвы с одной стороны и у Тегерана с Дамаском с другой абсолютно разное видение того, как должна развиваться ситуация на земле. Так, последние якобы настаивают на проведении военной операции против вооруженных группировок в зоне деэскалации на юге, тогда как Россия считает необходимым придерживаться соглашения о прекращении огня.

То же самое касается и политического процесса. Та же «Аш-Шарк аль-Аусат» уловила дух противоречий (в данном случае, вероятно, небезосновательно) в итоговых словах после встречи Владимира Путина и Башара Асада в Сочи. Газета обратила внимание, что своих делегатов в будущий конституционный комитет власти в Дамаске направят «для обсуждения поправок в действующую конституцию». В то же время резолюция Совета Безопасности ООН № 2254 — основополагающий документ по сирийскому урегулированию, к которому постоянно апеллируют в Москве — прямо указывает на необходимость «разработки проекта новой конституции».

poprosili4 Министры иностранных дел Ирана, России и Турции после переговоров в Москве Фото: REUTERS/Grigory Dukor

Телеканал Sky News Arabia также усмотрел рост разногласий между Москвой и Тегераном в заявлении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, который указал, что «никто не может вынудить Иран это сделать (то есть вывести войска. — Прим. iz.ru)». По его словам, «до тех пор, пока терроризм есть и правительство Сирии будет этого хотеть, Иран будет осуществлять присутствие».

В некоторых других СМИ за российскими заявлениями о необходимости вывести в том числе иранских военных и формирования «Хезболлы» увидели желание Москвы в одиночку подступиться к «сирийскому пирогу» — контрактам на восстановление страны, разрушенной за время войны.

Между тем сайт ливанского телеканала «Аль-Маядин», наоборот, попытался внести некоторые разъяснения в ситуацию. Он приводит слова сирийских источников, которые со ссылкой на неназванное российское ответственное лицо сообщают, что Владимир Путин в своем выступлении не имел в виду российские и иранские силы, поскольку вопрос об их выводе будет определяться решением правительства в Дамаске.

От греха подальше

Как бы то ни было, если в чем Москва и заинтересована, то точно в отсутствии напряженности в районе сирийско-израильской границы и недопущении вооруженной конфронтации в том районе между Тегераном и Тель-Авивом. Уже одним этим могли быть продиктованы заявления о необходимости вывода иностранных войск из Сирии. А достичь этого можно прежде всего путем обеспечения нормальной работы зоны деэскалации на юге Сирии, договоренность о создании которой была достигнута между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в июле 2017 года.

К слову, это соглашение, в частности, предусматривает отвод всех несирийских сил от зоны деэскалации на несколько десятков километров. Впрочем, как отметил в феврале Сергей Лавров, этот пункт на тот момент так и не был выполнен. Очевидно, причина заключается в том, что на Западе его поняли как отвод «Хезболлы» и иранцев, в то время как в России отмечают, что речь идет не только о них, но и о тех несирийцах, которые находятся в стане вооруженной оппозиции.

poprosli5 Наблюдатели ООН на Голанских высотах Фото: REUTERS/Baz Ratner

На этом фоне менее чем две недели назад иранские военные, находящиеся в Сирии, и Израиль обменялись ударами. В ночь на 10 мая оккупированные Тель-Авивом Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу с сирийской территории, ответственность за который возложили на Тегеран. В ответ 28 израильских истребителей нанесли серию ударов по иранским объектам в Сирии.

Комментируя инцидент, Сергей Лавров назвал эскалацию ситуации между двумя странами «весьма тревожной тенденцией».

— Исходим из того, что все вопросы нужно решать через диалог, — отметил российский министр.

В то же время ранее в арабских СМИ появились сообщения, что «Хезболла» намерена поэтапно вывести свои вооруженные формирования из Сирии, поскольку движение практически завершило там свою миссию. По некоторым слухам, к этому его подталкивает Россия, которая тем самым хочет опять же разрядить обстановку в регионе и ограничить действия Тель-Авива, который оправдывает свои удары по Сирии тем, что наносит их по иранским и проиранским силам.

Наконец, важно внимательно вчитаться в заявления как Владимира Путина, так и Александра Лаврентьева. А их лейтмотивом является то, что вывод иностранных войск должен идти параллельно с активизацией политического процесса по урегулированию конфликта. То есть это должно произойти не сегодня и даже не завтра.

poprosili Российская авиабаза Хмеймим в Сирии Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Кроме того, когда удастся покончить с незаконными бандформированиями, то вопрос о выводе иностранных сил, которые, собственно, и прибыли в страну для борьбы с террористами, встанет сам собой (естественно, это не касается присутствия в Сирии российских военных баз, ведь по сохранению их присутствия Дамаск уже высказался в положительном ключе). И вот тут уже возможны непредсказуемые шаги со стороны различных игроков.

В то же время сейчас говорить о том, что между Москвой и Тегераном пробежала кошка, как минимум рановато. Диалог продолжается — следующая встреча участников астанинского процесса пройдет в Сочи в июле, а на конец августа — начало сентября предварительно намечены переговоры лидеров России, Ирана и Турции.