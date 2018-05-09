СМИ сообщили о 15 погибших при ракетном ударе Израиля по Дамаску

Не менее 15 человек, в том числе восемь иранских военных советников и семеро бойцов шиитских формирований, погибли в результате ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска в ночь на 9 мая.

По предварительным данным, обстрелу подвергся склад с оружием «Корпуса стражей иранской революции» (КСИР), который располагался в южном пригороде Эль-Кисва, передает телеканал Al Hadath.

Ранее агентство SANA сообщило, что в результате ракетного удара погибли два мирных жителя — Хишам Хамди Мазель аль-Дири и его супруга, проживавшие в городе Шейх-Миксин в провинции Дераа.

Это не первый ракетный удар со стороны Израиля по территории Сирии. 9 апреля обстрелу подверглась иранская база на военном аэродроме Т-4. Жертвами удара стали 14 человек, в том числе семь иранских военных советников.