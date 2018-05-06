Саудовская ПВО перехватила две ракеты, запущенные из Йемена

Системы ПВО Саудовской Аравии сбили две запущенне из Йемена баллистические ракеты. Об этом рассказало в воскресенье, 6 мая, «РИА Новости» со ссылкой на саудовский новостной портал «Аль-Аджиль».

По данным телеканала, за атакой стоят хуситы движения «Ансар Алла», которые неоднократно выпускали ракеты по Саудовской Аравии из-за вмешательства королевства во внутренний конфликт в Йемене.

Это не первая атака на Саудовскую Аравию и страны арабской коалиции, участвующие в гражданском конфликте в Йемене.

Так, в январе 2017 года йеменские повстанцы — хуситы из движения «Ансар Алла» запустили ракету в направлении жилых кварталов саудовского города Наджран.

Вооруженное противостояние в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в конфликте участвуют повстанцы-шииты, с другой — правительственные войска и коалиция во главе с Саудовской Аравией.