Сирийские СМИ сообщают о жертвах ракетного удара Израиля

Сирийские СМИ сообщают, что два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по военной базе в пригороде Дамаска.

Жертвами стали Хишам Хамди Мазель аль-Дири и его жена из города Шейх-Мискин в провинции Дераа, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 км к югу от Дамаска. Сообщения о ракетном обстреле армия Израиля пока не комментирует.

6 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим допускает военный конфликт с Ираном после усиления военного присутствия Тегерана в Сирии. По его словам, страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».