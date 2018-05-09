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Сирийские СМИ сообщают о жертвах ракетного удара Израиля

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Фото: Global Look Press/Muhmmad Al-Najjar/Sopa Images
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Сирийские СМИ сообщают, что два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по военной базе в пригороде Дамаска.

Жертвами стали Хишам Хамди Мазель аль-Дири и его жена из города Шейх-Мискин в провинции Дераа, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 км к югу от Дамаска. Сообщения о ракетном обстреле армия Израиля пока не комментирует.

6 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим допускает военный конфликт с Ираном после усиления военного присутствия Тегерана в Сирии. По его словам, страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».

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