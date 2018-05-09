Появилось видео последствий удара по военной базе под Дамаском

Появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия ракетного удара по военной базе в районе Эль-Кисва в пригороде Дамаска.

Согласно кадрам записи, в результате обстрела недалеко от военного объекта на шоссе начался пожар. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются, пишет РЕН ТВ.

Силы противовоздушной обороны сирийской армии отразили ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 км к югу от Дамаска. Сообщения о ракетном обстреле армия Израиля пока не комментирует.