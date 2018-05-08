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Израиль привел войска в состояние повышенной готовности

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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Израиль привел войска на северной границе страны в состояние повышенной готовности. В частности, были развернуты системы противовоздушной обороны, а также открыты бомбоубежища.

В распространенном Армией обороны Израиля коммюнике сообщается, что такое решение было принято после выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии.

Отмечается, что армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе, передает «РИА Новости».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из страны из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, он сообщил, что Вашингтон принял решение возобновить действие санкций в отношении исламской республики.

В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в несоблюдении условий соглашения. По его словам, Тегеран тайно вел разработку программы под кодовым названием «проект Амад». 

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