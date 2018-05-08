Франция не исключила повторного удара по Сирии

Власти Франции не исключают возможности повторно нанести удары по Сирии в случае новых инцидентов с применением химоружия. Об этом сообщила глава минобороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL.

«Целью удара по Сирии было помешать Башару Асаду повторить подобные удары. Если же это произойдет, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов», — приводит ее слова ТАСС.

Страны Запада обвиняют Дамаск в применении химоружия. На основании инсценированного ролика, снятого неправительственной организацией «Белые каски» о якобы химатаке в сирийской Думе, коалиция во главе с США нанесла массированный ракетный удар по правительственный объектам Сирии 14 апреля. Большая часть снарядов была уничтожена сирийскими системами ПВО.

Версию о постановочных съемках подтвердили 17 очевидцев событий в городе Дума на брифинге для членов Организации запрещенного химического оружия (ОЗХО) в Гааге 27 апреля.

3 мая стало известно о подготовке спецслужбами США очередной провокации с инсценировкой применения хлора. При этом заместитель постпреда Британии при ООН Джонатан Аллен утверждает, что Дамаск продолжает тайно производить химическое оружие.