Прямой эфир

Конгресс США расширит программу «обучения и оснащения» в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конгресс США планирует расширить реализуемую Пентагоном программу «обучения и оснащения» отрядов вооруженной оппозиции в Сирии к концу 2019 года.

Уйти нельзя остаться
Готовы ли американцы вывести свои войска из Сирии

Согласно докладу о проекте оборонного бюджета США на следующий год, президент США представит конгрессу план, в котором будут описаны «усилия для обучения и создания сил, проверенных надлежащих образом».  

Одна из американских военных баз США в Сирии в гарнизоне Ат-Танф проводит обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ). Коалиция во главе с США также оказывает поддержку «Сирийским демократическим силам» (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор.

В октябре Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в  Ат-Танфе, откуда, по данным российских военных, крупные группы боевиков «просачиваются» в сирийские зоны деэскалации. Позднее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что террористы используют американскую базу в качестве укрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британия обвинила Сирию в тайном производстве химоружия
Сирийская армия планирует разрезать на две части подконтрольные ИГ кварталы Дамаска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017