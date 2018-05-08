Конгресс США расширит программу «обучения и оснащения» в Сирии

Конгресс США планирует расширить реализуемую Пентагоном программу «обучения и оснащения» отрядов вооруженной оппозиции в Сирии к концу 2019 года.

Согласно докладу о проекте оборонного бюджета США на следующий год, президент США представит конгрессу план, в котором будут описаны «усилия для обучения и создания сил, проверенных надлежащих образом».

Одна из американских военных баз США в Сирии в гарнизоне Ат-Танф проводит обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ). Коалиция во главе с США также оказывает поддержку «Сирийским демократическим силам» (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор.

В октябре Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в Ат-Танфе, откуда, по данным российских военных, крупные группы боевиков «просачиваются» в сирийские зоны деэскалации. Позднее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что террористы используют американскую базу в качестве укрытия.