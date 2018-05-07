СМИ узнали местонахождение главаря ИГ

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади может скрываться в пустынной местности на границе Сирии и Ирака, сообщает телеканал Fox News.

По словам источников телеканала, свежая информация о местонахождении главаря боевиков появилась буквально в последние пару дней. Предполагается, что данные будут использованы для сирийским войсками для «неоднократной атаки».

Как рассказал один из иракских военных, Багдади очень труслив. В Сирии он может использовать множество «масок», например, переодеваться в женщину. Другой собеседник телеканала полагает, что главарь ИГ ходит в современной одежде и живет без гаджетов.

По мнению экспертов, Багдади может не контактировать с другими игиловцами и никогда не остается в тех областях, где проходят интенсивные боевые действия или забастовки.

О главаре ИГ также было известно, что он «много путешествует» между Сирией и Ираком. Его защищают не только преданный круг сторонников, но и местные арабские племена в подконтрольных боевиками районах. Багдади мог быть серьезно ранен несколько раз, что значительно затрудняло его способность передвигаться.

Телеканал напоминает, что российские военные в летом 2017 года заявили, что Багдади был убит во время атаки за пределами Ракки. С тех пор появлялись сообщения о том, что он был сильно ранен, но все-таки выжил. Так считают и в американской разведке.

В начале апреля в Главном разведывательном управлении выдвинули версию, что Багдади может скрываться в Ираке.

Багдади, чье настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи, является по-прежнему самым разыскиваемым преступником в мире. За его поимку объявлена награда в $25 млн.