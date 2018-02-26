Коалиция во главе с США считает главаря ИГ живым

Международная коалиция во главе с США не располагает стопроцентным подтверждением гибели лидера запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство») Абу Бакр аль-Багдади Багдади.

«Мы предполагаем, что он жив, потому что нет доказательств обратного. Поэтому мы будем дальше его разыскивать», — заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Он добавил, что оперативная группа продолжит поиски не только лидера ИГ, но и других членов террористической организации.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что американские военнослужащие захватили лидера ИГ, который находится на одной из военных баз США в Сирии.

Однако Пентагон эти сведения опроверг. В ведомстве заверили, что в случае захвата Абу-Бакра Аль-Багдади это «было бы донесено до общественности».

Аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. — Ред.) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном боевиками ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, однако она не находила подтверждения.