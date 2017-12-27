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Коалиция во главе с США рассказала о планах по поиску главаря ИГ

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Фото: REUTERS/Alaa Al-Faqir
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Коалиция во главе с США не намерена бросать дополнительные силы на поиск лидера боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Абу-Бакра Аль-Багдади, заявил заместитель командующего коалицией, британский генерал-майор Феликс Гидни.

«У нас нет намерения направлять еще больше сил на его поиск. Конечно, мы хотели бы его найти, и когда мы его найдем, вы, разумеется, об этом узнаете», — приводит его слова «РИА Новости».

17 декабря турецкие СМИ сообщили о том, что американские военнослужащие захватили лидера ИГ, который находится на одной из военных баз США в Сирии.

Однако Пентагон эти сведения опроверг. В ведомстве заверили, что в случае захвата Абу-Бакра Аль-Багдади это «было бы донесено до общественности».

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