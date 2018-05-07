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Британия обвинила Сирию в тайном производстве химоружия

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Фото: TASS/Zuma/Ammar Safarjalani
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Власти Сирии продолжают тайно производить химическое оружие, заявил заместитель постпреда Британии при ООН Джонатан Аллен, направляясь на закрытую встречу Совбеза организации.

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Он полагает, что этим объясняется нежелание Дамаска предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о своей программе создания боевых отравляющих веществ. По словам Аллена, каждый раз Сирия представляет «бесчисленное множество оправданий»

«То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию (оформляется при вступлении в ОЗХО) и ответить на вопросы: потому что они продолжают скрытую программу химического оружия», — приводит его слова ТАСС

В сентябре 2013 года Cовбез ООН принял  резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии, и в течение 2014 года с территории страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. т отравляющих веществ. Тем не менее в ОЗХО с подачи Запада склоняются к тому, что Дамаск не полностью раскрыли программу химоружия.  

7 мая Совбез собрался на ежемесячное закрытое совещание по сирийскому «химическому досье». В числе тем обсуждения — методы расследования продолжающих поступать утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии

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