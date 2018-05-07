Британия обвинила Сирию в тайном производстве химоружия

Власти Сирии продолжают тайно производить химическое оружие, заявил заместитель постпреда Британии при ООН Джонатан Аллен, направляясь на закрытую встречу Совбеза организации.

Он полагает, что этим объясняется нежелание Дамаска предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о своей программе создания боевых отравляющих веществ. По словам Аллена, каждый раз Сирия представляет «бесчисленное множество оправданий»

«То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию (оформляется при вступлении в ОЗХО) и ответить на вопросы: потому что они продолжают скрытую программу химического оружия», — приводит его слова ТАСС.

В сентябре 2013 года Cовбез ООН принял резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии, и в течение 2014 года с территории страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. т отравляющих веществ. Тем не менее в ОЗХО с подачи Запада склоняются к тому, что Дамаск не полностью раскрыли программу химоружия.

7 мая Совбез собрался на ежемесячное закрытое совещание по сирийскому «химическому досье». В числе тем обсуждения — методы расследования продолжающих поступать утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии.