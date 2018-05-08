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Армия обороны Израиля начала призыв резервистов

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Фото: Global Look Press/Wisam Hashlamoun
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Армия обороны Израиля начала особый призыв резервистов в связи со «специфическими потребностями» на фоне решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

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«Мы проводим особый призыв [резервистов] в соответствии со специфическими потребностями», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее во вторник израильское командование привело войска на северной границе страны в состояние повышенной готовности. В частности, на Голанских высотах были развернуты системы противовоздушной обороны, а также открыты бомбоубежища.

В распространенном Армией обороны Израиля коммюнике отмечается, что решение было принято после выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии.

8 мая президент США объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном (СВПД). Белый дом возобновил санкции в отношении исламской республики.

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