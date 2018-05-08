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Более 20 подозреваемых в причастности к терроризму арестовали в Израиле

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Фото: Global Look Press/Wisam Hashlamoun
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Израильские военнослужащие арестовали 22 палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности.

В ходе рейдов, осуществленных в различных районах Западного берега реки Иордан, также были конфискованы огнестрельное оружие и автомобиль. Как говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля, которое приводит ТАСС, задержанные переданы для допроса в контрразведку.

7 мая израильские правоохранители арестовали 19 палестинцев.

Отношения между Израилем и Палестиной ухудшились из-за вопроса о принадлежности Иерусалима, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. В конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Президент Палестины Махмуд Аббас предупредил власти Израиля и США о намерении принять «серьезные и опасные шаги» на фоне палестино-израильского конфликта. Из-за разногласий регулярно проходят столкновения палестинцев с израильской армией. 

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru. 

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