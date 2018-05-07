Израильские правоохранители арестовали 19 палестинцев

В ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан израильские силовики арестовали в ночь на понедельник, 7 мая, 19 разыскиваемых в террористической деятельности палестинцев, передает ТАСС.

Операция проводилась армией при поддержке полиции и сотрудников Службы общей безопасности Израиля.

«В течение ночи подразделения армии при поддержке полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали 19 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат», — отмечается в сообщении силовых структур страны.

В конце апреля президент Палестины Махмуд Аббас предупредил власти Израиля и США о намерении принять в скором времени «серьезные и опасные шаги» на фоне палестино-израильского конфликта.

Отношения между Израилем и Палестиной ухудшились из-за вопроса о принадлежности Иерусалима — Израиль считает город своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть Иерусалима. В конце 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.