Прямой эфир

Израильские правоохранители арестовали 19 палестинцев

0
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан израильские силовики арестовали в ночь на понедельник, 7 мая, 19 разыскиваемых в террористической деятельности палестинцев, передает ТАСС.

Операция проводилась армией при поддержке полиции и сотрудников Службы общей безопасности Израиля.

«В течение ночи подразделения армии при поддержке полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали 19 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат», — отмечается в сообщении силовых структур страны.

В конце апреля президент Палестины Махмуд Аббас предупредил власти Израиля и США о намерении принять в скором времени «серьезные и опасные шаги» на фоне палестино-израильского конфликта.

Отношения между Израилем и Палестиной ухудшились из-за вопроса о принадлежности Иерусалима — Израиль считает город своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть Иерусалима. В конце 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 3 тыс. палестинцев участвуют в беспорядках на границе с Газой
ВВС Израиля ударили по морским целям ХАМАС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017