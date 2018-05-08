ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля под Дамаском

ПВО сирийской армии отразили ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 км к югу от Дамаска.

Как сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на военный источник, ПВО сбили две израильские ракеты. Источник в международном аэропорту Бейрута рассказал «РИА Новости», что в момент удара израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана.

Минобороны России ранее сообщили, что в ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Т-4, располагающемуся на территории Сирии. 8 мая израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность в связи с «необычной активностью иранских сил» в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства 6 мая заявил, что Иерусалим допускает военный конфликт с Ираном после усиления военного присутствия Тегерана в Сирии. По его словам, страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах».