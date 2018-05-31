Асад планирует вернуть под контроль всю территорию Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад рассказал о планах властей страны вернуть под контроль всю территорию государства. США должны уйти, указал он в четверг, 31 мая.

Сирийский лидер в интервью RT заявил, что американцы вторглись в Сирию без оснований, но народы «больше не потерпят иностранного вмешательства».

«Это наша земля, и освобождать ее — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится», — сказал Асад.

Он отметил, что Запад во главе с США пытается препятствовать урегулированию ситуации в Сирии, и добавил, что хуже войны ничего нет, но бороться с террористами можно только силой, поскольку они не приемлют диалога.

По словам президента, противники САР поддерживают террористические группировки, помогают им и мешают политическому процессу урегулирования.

Главная цель Дамаска — действовать быстрее, чем Запад, резюмировал сирийский президент, отмечает «Газета.ру».

В середине мая Асад встретился с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил после переговоров, что РФ, в отличие от тех же Соединенных Штатов, находится в республике «по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания».