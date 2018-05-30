Асад ответил на оскорбления Трампа

Сирийский лидер Башар Асад прокомментировал оскорбления со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает в среду, 30 мая, RT.

«Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану», — заявил Асад.

Он добавил, что лексика Трампа позволяет составить представление об интеллектуальном уровне американского лидера.

После сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума 7 апреля Трамп в Twitter обвинил Москву и Тегеран в поддержке Асада, а затем оскорбил президента САР, назвав его «животным».