Асад ответил на оскорбления Трампа
Сирийский лидер Башар Асад прокомментировал оскорбления со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает в среду, 30 мая, RT.
«Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану», — заявил Асад.
Он добавил, что лексика Трампа позволяет составить представление об интеллектуальном уровне американского лидера.
После сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума 7 апреля Трамп в Twitter обвинил Москву и Тегеран в поддержке Асада, а затем оскорбил президента САР, назвав его «животным».