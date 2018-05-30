Асад договорился о встрече с президентом Абхазии

Президенты Сирии и Абхазии договорились о скорой встрече, рассказал журналистам глава абхазского МИДа Даур Кове, не назвав точную дату переговоров Башара Асада и Рауля Хаджимбы.

Дипломат отметил, что в рамках встречи стороны подпишут межгосударственное соглашение, передает «Интерфакс».

Кове добавил, что признание статуса независимого государства со стороны Сирии «имеет огромное значение для Абхазии».

Накануне Сирия и Абхазия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В ответ на это Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией.