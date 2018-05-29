Грузия запустила процедуру разрыва дипотношений с Сирией

Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией, заявил замглавы МИД Давид Дондуа.

Это стало ответом Тбилиси на решение Сирии официально признать независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает «РИА Новости». Грузия до сих пор считает эти республики своей территорией.

Политог Араик Степанян ранее заявил, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в знак благодарности России за помощь республике в борьбе с терроризмом.

Абхазия и Южная Осетия получили суверенитет в 2008 году после «пятидневной войны» с Грузией. Независимость Южной Осетии и Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.