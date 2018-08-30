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В МИД Сирии отметили решительность Дамаска освободить Идлиб

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Фото: REUTERS/Ammar Abdullah
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Министр иностранных дел Валид Муаллем заявил, что Дамаск пойдет до конца в освобождении Идлиба. Но приоритетом в действиях является заключение примирений со всеми группировками повстанцев, которые этого хотят, подчеркнул он 30 августа в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире на странице МИДа в Facebook.

Муаллем добавил, что главной целью правительственной армии являются боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан–Нусра».

Власти Сирии при освобождении Идлиба от боевиков приложат максимальные усилия, чтобы избежать возможных жертв среди населения.

Ранее в четверг официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что боевики доставили хлор в сирийскую провинцию Идлиб для инсценировки химатаки якобы со стороны правительственных войск.

Дипломат подчеркнула, что последствия провокаций с химоружием в Сирии со стороны стран Запада непредсказуемы.

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