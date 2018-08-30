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Захарова назвала необходимое США время на сбор сил для удара по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вооруженные силы США могут в течение суток нарастить силы группировки войск на Ближнем Востоке для нанесения ракетного удара по территории Сирии, заявила 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации на базах в Иордании, Кувейте и на Крите.

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«Она [группировка] насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца «Карни» и «Росс», каждый имеет по 28 «Томагавков» на борту», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИДа подчеркнула, что последствия провокаций с химоружием в Сирии со стороны стран Запада непредсказуемы.

«Последствия игр с огнем непредсказуемы. Не каждый раз и не всякий раз такое может сойти с рук», — сказала Захарова.

Она напомнила, что весь арсенал химического оружия в Сирии был уничтожен и у Дамаска нет физической возможности для его использования.

По словам Захаровой, из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что Запад не устраивает курс на урегулирование в Сирии «и он пытается изменить вектор событий в направлении, которое в большей степени отвечало бы собственным планам Вашингтона и его союзников».

Ранее в августе в Минобороны РФ заявили о возможной в ближайшее время провокации с использованием химического оружия в Сирии. При этом Госдеп США объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химического оружия в Сирии.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийской Думе, якобы совершенная в апреле этого года, носила постановочный характер. 

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