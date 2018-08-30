Посол РФ предостерег Вашингтон от незаконной агрессии в Сирии

Посол России в США Анатолий Антонов на встрече с представителями Госдепартамента США предостерег американские власти от безосновательной и незаконной агрессии на территории в Сирии, говорится в сообщении дипмиссии.

В российском посольстве подчеркнули, что очередное обострение конфликта «не отвечает чьим-либо национальным интересам».

«Призвали Вашингтон незамедлительно предоставить факты, на основании которых в очередной раз осуществляется разогрев темы использования химоружия Дамаском», — приводит пресс-служба слова Антонова.

26 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение ближайших двух суток возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, после инсценировки химической атаки «ряженые спасатели «Белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

28 августа глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков сообщил, что представители «Белых касок» доставили отравляющие вещества на склад, который используют боевики, в сирийском городе Саракиб.