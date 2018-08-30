Прямой эфир

Захарова заявила о доставке в Идлиб хлора для инсценировки химатаки

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики доставили хлор в сирийскую провинцию Идлиб для инсценировки химатаки якобы со стороны правительственных войск Сирии. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Морской щит для Сирии
Российский ВМФ вывел в Средиземное море самую мощную группировку кораблей с начала участия РФ в конфликте

По словам дипломата, 23 и 24 августа в населенный пункт Джис Эс-Шугур были завезены восемь бочек с хлором и боеприпасы к реактивной системе залпового огня, которые будут снаряжаться этим газом, передает ТАСС.

Захарова добавила, что в населенный пункт также прибыли «Белые каски».

«Прибыли они туда не налегке, а с аппаратурой для видеофиксации инсценировок [применения] химического оружия, то есть очередная провокация готовится на полном ходу», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что последствия провокаций с химоружием в Сирии со стороны стран Запада непредсказуемы.

Ранее в августе в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии. При этом Госдеп США объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийской Думе, якобы совершенная в апреле этого года, носила постановочный характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе пообещали ответ США на применение химоружия в Сирии
В Совфеде заявили о возможной атаке Запада по Сирии с воздуха и моря

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017