Захарова заявила о доставке в Идлиб хлора для инсценировки химатаки

Боевики доставили хлор в сирийскую провинцию Идлиб для инсценировки химатаки якобы со стороны правительственных войск Сирии. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, 23 и 24 августа в населенный пункт Джис Эс-Шугур были завезены восемь бочек с хлором и боеприпасы к реактивной системе залпового огня, которые будут снаряжаться этим газом, передает ТАСС.

Захарова добавила, что в населенный пункт также прибыли «Белые каски».

«Прибыли они туда не налегке, а с аппаратурой для видеофиксации инсценировок [применения] химического оружия, то есть очередная провокация готовится на полном ходу», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что последствия провокаций с химоружием в Сирии со стороны стран Запада непредсказуемы.

Ранее в августе в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии. При этом Госдеп США объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийской Думе, якобы совершенная в апреле этого года, носила постановочный характер.