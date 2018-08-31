С глаз домой

«Альтернатива для Германии» (АдГ) внесет в бундестаг предложение об участии в восстановлении Сирии совместно с Россией. Об этом «Известиям» сообщили в партии, отметив, что разумнее вкладывать средства в реконструкцию Дамаска и Хомса, нежели спонсировать пребывание их жителей в Саксонии. В посольстве Германии в Москве «Известиям» пояснили, что позиция страны, анонсированная в ходе последней встречи президента РФ Владимира Путина и и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не изменилась: крупнейшая экономика Евросоюза будет участвовать в восстановлении Сирии только после достижения политического урегулирования.

Реконструкция инфраструктуры Сирии будет способствовать скорейшему оттоку беженцев, уверены представители правого крыла немецкой политики.

— АдГ собирается вынести на парламентское обсуждение возможность выделить Дамаску финансовый транш, чтобы решить проблему нелегальной миграции, устранив ее первопричину, — заявил «Известиям» депутат бундестага Штефан Койтер.

Политик отметил, что все сирийские беженцы так или иначе должны покинуть Германию и вернуться домой. Процесс ускорится, если им будет куда возвращаться.

— Западу следует признать, что президент Сирии Башар Асад победил и именно ему предстоит восстанавливать страну, — заявил Штефан Койтер. — Но правительство фрау Меркель зависит в этом плане от политики США и НАТО. Не думаю, что они допустят участие Германии в реконструкции, пока Асад находится у власти.

В немецком посольстве на запрос «Известий» ответили, что Берлин пока не планирует вкладываться в восстановление Сирии.

— В реконструкции инфраструктуры до принятия мирного политического соглашения мало смысла. Ответственность за восстановление Сирии, как мы полагаем, лежит на странах, непосредственно вовлеченных в войну, — пояснили в ведомстве.

С этой точкой зрения не согласен еще один представитель АдГ в бундестаге Гуннар Линдеманн. В беседе с «Известиями» депутат заявил, что Берлину необходимо срочно наладить диалог с правительствами государств, из которых прибывают беженцы. Тем более если сами страны проявляют заинтересованность.

— Сирия готова вернуть всех своих граждан. В этом меня заверил министр экономики арабской республики Самер Аль-Халиль в ходе последнего Ялтинского экономического форума, — подчеркнул политик. — Вот только правительство Германии не готово вести переговоры на этот счет с сирийским правительством, что не может не вызывать сожаление.

Депутат также добавил, что мировому сообществу следует снять санкции с Сирии и позволить правительству вернуть все территории под контроль Дамаска.

— Террористы, укрывающиеся в Идлибе, должны предстать перед трибуналом за военные преступления. Если их отпустить или эвакуировать без должного суда, как предлагают некоторые политики, боевики и дальше продолжат приносить разрушения, — заявил политик.

Последние события в Саксонии еще раз доказали несостоятельность миграционной политики действующего кабинета, поделился с «Известиями» глава фракции АдГ в бундестаге Хансйорг Мюллер.

Напомним, в минувшее воскресенье в Хемнице прошли массовые демонстрации сторонников и противников действующих мер о приеме беженцев. Триггером стало убийство гражданина Германии, этнического немца, в ходе потасовки с выходцами с Ближнего Востока.

— Жители Хемница не готовы и дальше довольствоваться тем, что их власти относятся к ним как к людям второго сорта. У раздраженных немецких «михельсов» начинается защитная реакция, и есть опасения, что она будет чрезмерной. Виновны в этом члены так называемого «немецкого» правительства, придерживавшиеся миграционного курса в течение десятилетий и приведшие страну к ситуации, когда немцы ущемлены в своей собственной стране, — заявил депутат.

При этом парламентарий открестился от связей его партии с расистскими лозунгами, прозвучавшими на демонстрации. По его словам, неонацисты и провокаторы пытались дискредитировать мирную по характеру демонстрацию. Он также обратил внимание на агрессивные действия радикальных антифашистов — так называемых антифа.

— Правительство спонсирует левых головорезов из этого движения, избивающих простых граждан, которые просто пришли использовать свое право на демонстрацию, — сказал Хансйорг Мюллер.

По мнению спикера АдГ в округе Баден-Вюртемберг Мальте Кауфмана, в раздувании конфликта есть вина и местных СМИ, которые «выхватывают только сообщения о нацистах». Он заверил, что его партия не призывает к самосуду над приезжими, а демонстрации направлены против общей миграционной политики.

Депутат от правящей коалиционной партии ХДС, бывший мэр Франкфурта-на-Одере Мартин Патцельт заявил «Известиям» о необходимости внедрения политики «разумной акклиматизации». Он предлагает обеспечивать мигрантов рабочими местами сразу после предоставления им статуса беженцев.

Известно, что в 2015 году Мартин Патцельт приютил у себя дома двух мигрантов из Эритреи и способствовал их дальнейшему трудоустройству. Политик призвал нацию последовать его примеру, мотивировав это тем, что размещение мигрантов в семьях будет выгоднее для немецкого бюджета, нежели содержание специальных общежитий.

С начала конфликта в Сирии Германия приняла больше 300 тыс. беженцев из этой страны. Восстановление Сирии стало одной из ключевых тем в ходе недавних переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель в Мезенберге. По итогам встречи канцлер согласилась способствовать возвращению мигрантов, но только после проведения выборов и принятия конституции.

Новый виток демонстраций в Саксонии ожидается в начале сентября. В соцсетях ультраправое движение Pro Chemnitz призывает своих сторонников выйти на улицы, попутно указывая, как лучше добраться до Хемница: на этот раз участников ждут со всей Европы.