Почти 1 тыс. человек присутствовала на митинге в немецком Хемнице

Около 900 человек, что вдвое больше заявленного числа, приняли участие в демонстрации в немецком городе Хемниц, которая была организована после убийства местного жителя мигрантами. Об этом сообщили в полиции федеральной земли Саксония.

Мероприятие было организовано правопопулистским движением Pro Chemnitz («За Хемниц»). Организаторы заявили, что на демонстрацию ожидают 500 человек, однако, по оценкам властей, митинг собрал почти вдвое больше участников, пишет ТАСС.

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

В ходе акций представители правых кругов скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.