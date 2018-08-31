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Пентагон счел абсурдным заявление о возможности ударов по Сирии из–за химатаки

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Фото: Global Look Press/Zein Al-Rifai/ZUMAPRESS
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Заявления о том, что Вашингтон будет использовать планируемые в Сирии химические атаки как предлог для нанесения удара, в Пентагоне назвали абсурдными.

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Об этом в пятницу, 31 августа, в беседе с ТАСС заявил официальный представитель оборонного ведомства США Шон Робертсон.

По его словам, предположения России о том, что предлогом для удара по Сирии станет планируемая атака с использованием химического оружия, являются «попыткой распространения дезинформации».

По мнению Робертсона, это «дает основания предполагать, что Москва пытается отвлечь (внимание) от своей собственной вины, когда используются эти отвратительные вооружения».

26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб. США намерены воспользоваться этой провокацией, заявили в ведомстве.

Госдеп США при этом объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию Арабской Республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски».

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