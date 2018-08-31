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Россия проинформировала главу ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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Россия передала гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу информацию о подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. Об этом рассказал постпред России при организации Александр Шульгин.

Кроме того, постоянный представитель отметил, что в техсекретариат организации сирийцы направили все имеющиеся в их распоряжении материалы, касающиеся данной темы, пишет ТАСС.

Шульгин рассказал, что в организации обещали внимательно изучить документы, но пока никакой реакции не последовало. Также он выразил надежду на то, что к ситуации отнесутся серьезно и предпримут необходимые шаги.

26 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Лавров указывал, что Москва передавала данную информацию Вашингтону, однако американские партнеры отказываются верить фактам. При этом американские власти не могут обосновать свою позицию.

27 июня участники специальной сессии ОЗХО одобрили проект резолюции, которая наделяет организацию правом определять виновных в применении химического оружия и отравляющих веществ. Инициативу британских властей поддержали 82 члена структуры, 24 выступили против.

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