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ОЗХО наделили правом определять виновных в химатаках

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Участники специальной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняли британский проект резолюции по расширению полномочий организации. Об этом постпред Соединенного Королевства при ОЗХО Петер Уилсон сообщил в Twitter.

Документ позволит специалистам организации указывать на виновников применения химоружия или отравляющих веществ. В настоящее время они могут лишь подтвердить или опровергнуть сам факт их использования.

По мнению Москвы, данное решение может повлечь за собой слом всей международной системы безопасности. Глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов рассказал, что среди членов ОЗХО наблюдается «колоссальный раскол».

«Сейчас многие страны, которые голосовали против, задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать», — приводит его слова RT.

27 июня в ходе специальной конференции ОЗХО в Гааге участники встречи отклонили пять поправок к британскому проекту резолюции.

В Совете Федерации предложенный Великобританией документ по расширению полномочий ОЗХО назвали очередной попыткой Лондона получить рычаги давления на Москву. В связи с этим заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров не исключил даже выход России из Организации по запрещению химоружия.

 

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