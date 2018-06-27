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Сенатор не исключил выхода России из ОЗХО

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Предложение Великобритании наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочиями по установлению виновных в химических атаках является очередной попыткой Лондона получить рычаги давления на Россию. Однако если Москву, которая наряду с Дамаском и Тегераном выступила против этого, не поддержат в этом вопросе, РФ может выйти из организации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, абсолютно ясно, под чью дудку пляшет ОЗХО и чьи команды выполняет. Организация «принимала странные решения» даже там, где явно были видны фальшивки в плане химических атак в Сирии.

«Но ОЗХО не имеет права вести расследование. Это не та организация. Нужны соответствующие органы, подразделения. Россия будет голосовать против. В этой организации иногда меньшинство является определяющим, поэтому посмотрим», — заявил Джабаров НСН, добавив, что Россия имеет право выйти из этой организации, если будет понятно, что решение направлено против РФ.

Сенатор напомнил о США, которые выходят из международных организаций, если их что-либо не устраивает: «не нравится им Совет по правам человека ООН — они выходят из него. Не нравятся им ЮНЕСКО — они выходят».

Джабаров подчеркнул, что Россия является сторонницей участия во вcех международных организациях, но только на условиях равноправия.

Предложение Великобритании наделить ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химических атаках поддержали США.

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