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Россия обвинила Лондон в попытке превратить ОЗХО в прокурорскую структуру

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Проект Лондона по мандату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наделяет ее несвойственными функциями и может превратить организацию в прокурорскую структуру. Об этом сообщил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на спецконференции членов конвенции.

«Предпринимаются совершенно непонятные для нас попытки наделить сугубо техническую ОЗХО абсолютно несвойственными ей атрибутивными функциями, причем в обход СБ ООН и без внесения поправок в КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия)», — цитирует его «РИА Новости».

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Он отметил, что Россия всегда выступает против использования химоружия и придерживается принципов беспристрастного и независимого расследования подобных инцидентов. Однако предложенный Россией, Китаем и Боливией совместный проект резолюции о продлении мандата совместного механизма расследований ОЗХО–ООН (СМР) заблокировали западные страны.

Кроме того, Каламанов подчеркнул, что быстрое восстановление отравленных в Солсбери британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не соответствует клинической картине поражения нервно-паралитическим газом.

26 июня все страны Евросоюза, а также 13 государств-партнеров, в том числе Турция, Украина, Молдавия и Грузия, поддержали предложенный Лондоном проект о наделении ОЗХО правом определять виновных или вероятных виновных в инцидентах с применением химоружия. Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что попытки внести раскол в работу ОЗХО идут вразрез с интересами борьбы с применением химоружия.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон без каких-либо доказательств заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. К настоящему моменту оба пострадавших выписаны из больницы.

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