Прямой эфир

Замглавы МИД РФ предостерег от политизирования работы ОЗХО

0
Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки внести раскол в работу Общества за запрещение химоружия (ОЗХО) не отвечают интересам борьбы с использованием химического оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Выступая в Совбезе ООН на открытых дебатах «Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке», Вершинин отметил: «Никак не отвечают логике коллективного поиска решений попытки внести раскол в международные организации, такие как ОЗХО». Его слова приводит ТАСС.

«На открывающейся завтра внеочередной сессии конференции государств — участников ОЗХО мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий», — добавил замминистра.

22 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что специалисты ОЗХО нарушали процедуру отбора медицинских проб и в расследованиях случаев предполагаемых химических атак Сирии, и после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны обвинило миссию ОЗХО в пренебрежении стандартами
В МИДе раскритиковали доклад ОЗХО по химатакам в Сирии в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017