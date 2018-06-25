Замглавы МИД РФ предостерег от политизирования работы ОЗХО

Попытки внести раскол в работу Общества за запрещение химоружия (ОЗХО) не отвечают интересам борьбы с использованием химического оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Выступая в Совбезе ООН на открытых дебатах «Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке», Вершинин отметил: «Никак не отвечают логике коллективного поиска решений попытки внести раскол в международные организации, такие как ОЗХО». Его слова приводит ТАСС.

«На открывающейся завтра внеочередной сессии конференции государств — участников ОЗХО мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий», — добавил замминистра.

22 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что специалисты ОЗХО нарушали процедуру отбора медицинских проб и в расследованиях случаев предполагаемых химических атак Сирии, и после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Великобритании.