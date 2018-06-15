В МИДе раскритиковали доклад ОЗХО по химатакам в Сирии в 2017 году

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инцидентам в сирийской провинции Хама, где в марте 2017 года якобы применили отравляющие вещества, не соответствует критериям по сбору и анализу информации, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, документ, который был представлен больше чем через год после предполагаемых инцидентов, вызывает много вопросов. «Как были зафиксированы химатаки и какова вообще ценность анализа проб по прошествии такого длительного времени?», — приводит слова дипломата ТАСС.

Захарова отметила, что ОЗХО представила доклад в преддверии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, которая запланирована на 26–28 июня в Гааге. Она также не исключила, что аналогичный документ может появится по инциденту в сирийском городе Дума.

13 июня Организация по запрещению химического оружия объявила, что при атаках в сирийской провинции Хама весной 2017 года было использовано химическое оружие. Уточняется, что «с очень высокой вероятностью» 24 марта применялся зарин, а на следующий день — хлор.

Данные выводы были сделаны на основе показаний очевидцев, эпидемиологического анализа и исследования проб окружающей среды. Аналогичные методы миссия ОЗХО использовала и после атаки, которая якобы имела место быть в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года. Несмотря на то, что инцидент не был тщательно расследован, США через несколько дней нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии Шайрат в ответ на химатаку.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг сирийского города Дума в апреле 2018 года. По словам экспертов ОЗХО там также «с большой долей вероятности» применили хлор. В ответ на эту атаку Франция, США и Великобритания нанесли точечные ракетные удары по территории Сирии. Позднее жители сирийской Думы на закрытом заседании ОЗХО опровергли применение химоружия.