Небензя высказался против наделения ОЗХО возможностью называть виновных в химатаках

Наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочиями по установлению виновных в совершении химатак может негативно повлиять на политическое урегулирование в Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Единственной структурой, которая может устанавливать, кто несет ответственность (за применение химоружия. — Ред.), является Совет Безопасности ООН», — цитирует его «РИА Новости».

14 апреля Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что США смогли бы за 24 часа остановить конфликт в Сирии.

По его словам, это было возможно сделать, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти. Также Небензя отметил, что удары союзников доказывают, что «заодно с террористами и ведут дело по расчленению страны».