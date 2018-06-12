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Небензя высказался против наделения ОЗХО возможностью называть виновных в химатаках

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочиями по установлению виновных в совершении химатак может негативно повлиять на политическое урегулирование в Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Единственной структурой, которая может устанавливать, кто несет ответственность (за применение химоружия. — Ред.), является Совет Безопасности ООН», — цитирует его «РИА Новости».

14 апреля Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что США смогли бы за 24 часа остановить конфликт в Сирии.

По его словам, это было возможно сделать, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти. Также Небензя отметил, что удары союзников доказывают, что «заодно с террористами и ведут дело по расчленению страны».

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