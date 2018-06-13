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ОЗХО подтвердила использование химоружия в Сирии в марте 2017 года

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что при атаках в сирийской провинции Хама весной 2017 года было применено химическое оружие. Уточняется, что «с очень высокой вероятностью» при атаке 24 марта был применен зарин, а 25 марта — хлор.

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Данные выводы были сделаны на основе показаний очевидцев, эпидемиологического анализа и исследования проб окружающей среды, уточняет «РИА Новости». Отчет и результаты исследования ОЗХО передала всем своим странам-участницам и в Совет Безопасности ООН.

Кто конкретно мог применить химоружие, в докладе не уточняется.

Речь идет о якобы имевших место случаях применения оружия, которые произошли 24 марта 2017 года к югу от города Эль-Латамна на севере страны и 25 марта в госпитале в этом городе. 

Власти Сирии неоднократно отвергали обвинения в применении химоружия и указывали, что все запасы зарина были уничтожены под наблюдением ОЗХО в 2014 году. Российская сторона обращала внимание мировой общественности на то, что боевики могут совершать провокации с применением химоружия для того, чтобы обвинить Дамаск. США также признали, что ИГ (деятельность группировки запрещена в России) применяло химоружие.

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