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Минобороны отметило нарушения в отборе проб в Сирии и «деле Скрипалей»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Специалисты нарушали процедуру отбора медицинских проб и в расследованиях случаев предполагаемых химических атак Сирии, и после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании, сообщил в пятницу, 22 июня, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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Об этом генерал заявил на совместном брифинге Минобороны и МИД.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что при отравлении Скрипалей в Солсбери использовали доли отравляющего вещества — миллиграммы.

Однако глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в мае заявил в интервью газете New York Times, что доза вещества, которым отравили Скрипалей, составляла от 50 до 100 г, напоминает телеканал «Звезда».

Британский агент и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта.

Лондон голословно обвинил Россию в причастности к данному инциденту, президент России Владимир Путин отверг все обвинения и указал на их бездоказательность.

В настоящее время Скрипалей выписали из больницы.

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