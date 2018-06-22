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Минобороны обвинило миссию ОЗХО в пренебрежении стандартами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В докладах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам расследований обстоятельств химических атак в Сирии, из-за пренебрежения стандартами этой же организации отмечаются противоречия, нестыковки и подтасовки фактов

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Об этом в пятницу, 22 июня, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

«Одним из наиболее резонансных и широко растиражированных эпизодов является провокация, устроенная «Белыми касками» и их покровителями 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, где впервые был отработан сценарий с имитацией применения химического оружия», — приводит его слова ТАСС.

Генерал обратил внимание, что и баллоны с места якобы химической атаки в Думе в нарушение процедур ОЗХО представители организации опечатали только через полтора месяца.

Кроме того, Кириллов добавил, что провокаторы умышленно внесли зарин в пробы, это сделали для дальнейшего обвинения сирийских правительственных сил.

В мае в Минобороны критически восприняли отчет ОЗХО по ситуации в Идлибе.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по территории Сирийской Арабской Республики в ответ на предполагаемую химатаку в Восточной Гуте. В нанесении авиаударов участвовали также британские и французские военные.

Власти Сирии неоднократно отвергали обвинения в применении химоружия и указывали, что все запасы зарина были уничтожены под наблюдением ОЗХО в 2014 году.

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