США ответили на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт опровергла заявления Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химоружия в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
11 июня представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командование «Сирийской свободной армии» (ССА) при содействии США готовит серьезную провокацию в Сирии и что данная информация подтверждена по трем независимым каналам.
«Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и «Свободная сирийская армия» готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии», — написала в ответ Науэрт в Twitter.
Помимо этого она снова обвинила Россию в причастности к отравлению британского шпиона и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в британском Солсбери и раскритиковала Москву за поддержку сирийского правительства.
«В это время мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия», — добавила Науэрт.
Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и даже на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики.
После этого Россия доказала постановку химатаки в сирийской Думе.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Британские власти обвинили в произошедшем РФ. При этом никаких доказательств приведено не было.
Россия обвинения категорически отвергла, отметив их полную голословность.
Президент России Владимир Путин при этом призвал «прекратить творческую болтовню» об отравлении Скрипалей и перейти к реальному расследованию.