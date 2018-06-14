США ответили на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт опровергла заявления Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химоружия в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

11 июня представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командование «Сирийской свободной армии» (ССА) при содействии США готовит серьезную провокацию в Сирии и что данная информация подтверждена по трем независимым каналам.

«Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и «Свободная сирийская армия» готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии», — написала в ответ Науэрт в Twitter.

Помимо этого она снова обвинила Россию в причастности к отравлению британского шпиона и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в британском Солсбери и раскритиковала Москву за поддержку сирийского правительства.

«В это время мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия», — добавила Науэрт.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и даже на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики.

После этого Россия доказала постановку химатаки в сирийской Думе.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Британские власти обвинили в произошедшем РФ. При этом никаких доказательств приведено не было.

Россия обвинения категорически отвергла, отметив их полную голословность.

Президент России Владимир Путин при этом призвал «прекратить творческую болтовню» об отравлении Скрипалей и перейти к реальному расследованию.