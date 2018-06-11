Минобороны предупредило о готовящейся провокации в Дейр-эз-Зоре

Командование «Сирийской свободной армии» (ССА) при содействии США готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает «РИА Новости».

Эта информация подтверждена по трем независимым каналам в Сирии.

Он добавил, что для имитации очередной химатаки «режима против мирного населения» боевики ССА завезли баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра.

Страны Запада неоднократно обвиняли Дамаск в применении химоружия. Так, 7 апреля США заявили, что правительственные войска Сирии якобы сбросили на Восточную Гуту бомбу с хлором. В качестве доказательства было представлено видео «Белых касок», снятое в городе Дума на «месте происшествия».

На основании этого 14 апреля ВВС США, Франции и Британии нанесли удар по Сирии, выпустив по территории республики 103 ракеты. Большинство из них были сбиты сирийскими ПВО.

Российское Минобороны доказало, что ролик «Белых касок» был постановочным. Участвовавшие в съемках жители Думы подтвердили, что никакой химической атаки не было.