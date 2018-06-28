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Террористы насильственно мобилизуют детей в Сирии

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Фото: TASS/Chris Huby/Le Pictorium/Barcroft
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Минобороны фиксирует ухудшение гуманитарной ситуации в юго-западной зоне деэскалации в Сирии. Боевики изымают у населения продукты, а также проводят насильственную мобилизацию. Об этом рассказал начальник Центра по примирению генерал-майор Алексей Цыганков.

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Он отметил, что в районах, которые не находятся под контролем правительственной армии Сирии, участились столкновения между различными группировками — идет передел сфер влияния, сообщает ТАСС.

«Террористы изымают у мирного населения продукты питания и медикаменты, мужчины, способные держать в руках оружие, в том числе несовершеннолетние, насильно мобилизуются в состав банд», — отметил Цыганков.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки в провинцию Хомс вернулось 109 человек, в Восточную Гуту — 109 человек. Таким образом, в свои дома вернулись 70 522 и 106 415 жителей соответственно.

Помимо этого, жителям населенного пункта Дейр-эль-Майс была оказана гуманитарная помощь. Им передали 650 продовольственных наборов, питьевую воду, медикаменты и предметы первой необходимости.

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