Ракетами по успехам

Война в Сирии переходит в фазу активного военного противостояния на территории Израиля и Ирана. В ночь на вторник израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов вблизи международного аэропорта Дамаска, чтобы, по одной из версий, уничтожить партию оружия для «Хезболлы». Это уже не первое столкновение: в мае Израиль обстрелял десятки иранских целей в Сирии в ответ на запуск ракет в сторону его границы. Сирийский посол в РФ Рияд Хаддад в разговоре с «Известиями» связал ночные обстрелы с успехами САР в провинциях Дераа и Эс-Сувейда. Эксперты считают, что опосредованная война между Тель-Авивом и Тегераном продолжится, однако от открытого столкновения стороны всё же воздержатся.

О ракетных ударах по международному аэропорту в Дамаске сообщил ряд сирийских СМИ. По данным агентства SANA, израильтяне запустили крылатые ракеты из района Голанских высот. Целью атак были, по одной из версий, склады с оружием, по другой — прилетевший в Дамаск иранский грузовой самолет с вооружением для шиитской группировки «Хезболла», который на момент удара уже успели разгрузить. Часть ракет, по сообщениям СМИ, сирийским ПВО удалось сбить. Однако две из них всё же достигли своей цели.

2rocket1 Чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Израиль в полночь атаковал район около международного аэропорта в Дамаске, что является очередным актом агрессии, нацеленным на суверенитет Сирии, — сообщил «Известиям» Рияд Хаддад, добавив, что таким образом Тель-Авив реагирует на успехи сирийской армии в провинциях Дераа и Эс-Сувейда и в сирийской пустыне. — Присутствие Ирана на территории нашей страны ограничивается только военными советниками в рамках сотрудничества по противостоянию террористам.

Аналогичное мнение высказала «Известиям» и член комитета по межарабским и международным делам сирийского парламента Нора Ариссиан. Она подчеркнула, что «удар был нанесен после серьезных успехов САР, восстановившей контроль над сотнями квадратных километров в окрестностях Хомса, Дамаска и Дейр-эз-Зора».

— Сирийские системы ПВО смогли сбить значительное количество ракет на подлете к Дамаску и Эль-Кунейтре. Оставшиеся не достигли цели и попали в место, находящееся неподалеку от столичного аэропорта, и не привели к каким-либо человеческим или материальным потерям, — заявил «Известиям» депутат сирийского парламента Муханнад Али аль-Хадж Али.

2rocket2 Провинция Дераа Фото: REUTERS/Alaa al-Faqir

Израильская сторона пока не подтвердила, но и не опровергла свою роль в налете — даже ведущая израильская газета Haaretz написала об этом событии, ссылаясь на сирийскую сторону. В посольстве Израиля в России «Известиям» заявили, что никаких комментариев на эту тему не будет, запрос в минобороны еврейского государства также остался без ответа.

При этом в мае министерство обороны Израиля официально признавало нанесение точечных ударов сразу по 50 объектам в САР, связанным с иранцами. В ответ на 20 ракет, выпущенных по контролируемых израильтянами Голанским высотам силами элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции», израильские ВВС устроили самый масштабный за последние десятилетия обстрел сирийской территории. В частности, ударам с воздуха подверглись различные разведывательные объекты, штаб-квартира материально-технического снабжения «Аль-Кудс», военный комплекс и логистический комплекс в Кишвах недалеко от Дамаска, а также оружейные склады в аэропорту Дамаска и военная техника в буферной зоне. Ранее, 9 апреля, ВВС Израиля нанесли массированный ракетный удар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс.

— В Сирии, скорее всего, продолжится опосредованная война между Ираном и Израилем. Они будут выяснять отношения на территории этой страны. Периодически всплески напряженности будут возникать вновь и вновь с большей или меньшей силой, однако к прямому столкновению стороны не готовы и постараются этого избежать, — заявила «Известиям» советник директора РИСИ, эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина.

2rocket3 Израильские войска на Голанских высотах Фото: Global Look Press/DPA/Ilia Yefimovich

Израильская сторона неоднократно и открыто подчеркивала, что Тель-Авив будет всеми силами противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии, особенно у своих границ. Иран, в свою очередь, отвечал на это тем, что покинет соседнее государство только в случае, если Тегеран об этом попросит официальный Дамаск. Но пока таких просьб со стороны сирийского правительства не поступало.

Присутствие Ирана в Сирии вполне оправдано, и нынешняя активизация столкновений Израиля и Ирана на территории страны не заставит Дамаск пересмотреть свои взгляды на сотрудничество с Тегераном, считает бывший депутат сирийского парламента Мария Саалех.

— Война в Сирии началась отнюдь не из-за Ирана. Но когда она началась, в нее стали вмешиваться другие государства, и нам нужны были союзники, которые разделяли бы наши взгляды на то, кто наш реальный враг. Поэтому Иран и пришел в Сирию, — пояснила она «Известиям».

Что касается российских взглядов на иранское присутствие в Сирии, то в этом вопросе Москва традиционно придерживается международных норм. Иран наряду с Турцией является одним из посредников в сирийском урегулировании и находится на территории САР на законных основаниях — по приглашению официального Дамаска.