В НАТО отказались помогать Израилю в случае нападения Ирана‍

НАТО не будет помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, из-за того, что еврейское государство не является членом организации, они не могут гарантировать стране полную безопасность.

Политик также заявил о неучастии НАТО в процессе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. При этом он признал, что внутри военного блока есть разногласия среди членов по вопросу ядерной сделки с Ираном. По словам Столтенберга, обеспокоенность вызывает ракетная программа Тегерана и «поддержка террористических групп» с его стороны, сообщает «РИА Новости».

Согласно уставу Североатлантического альянса, все страны блока обязуются защищать страну-участницу, которая оказалась под угрозой. Однако Израиль является не членом организации, а лишь ее партнером.

Обострение отношений еврейского государства и Ирана вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и присутствием военных республики в Сирии. Так, в ночь на 10 мая израильская авиация нанесла массированный удар по иранским позициям на сирийской территории.