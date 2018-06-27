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Более 450 боевиков сложили оружие на юге Сирии

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Более 450 представителей вооруженной оппозиции сдались армии Сирийской Арабской Республики в населенном пункте Шаара в провинции Дераа.

Боевики сложили оружие и согласились по условиям амнистии пройти проверку в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

22 июня стало известно, что первая крупная группировка оппозиционной «Сирийской свободной армии» перешла на сторону военных в Южной зоне деэскалации. Населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль перешли по контроль правительственных сил.

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