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Первая группировка Сирийской свободной армии перешла на сторону Асада

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Ahmed Deeb
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Впервые крупная группировка боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению России.

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О переходе заявил лидер группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес, который обещал сражаться против боевиков запрещенных в России организаций «Джебхат ан-Нусра» и ИГ.

Также сообщается, что 22 июня в населенные пункты Дама и Аш-Шиях южной зоны деэскалации вошли первые подразделения сирийских правительственных войск.

ССА — одна из крупнейших боевых вооруженных группировок Сирии, которая ведет борьбу против возглавляемого президентом Башаром Асадом правительства Сирии.

Ранее 22 июня под обстрел в Сирии попали американские военные советники. 10 июня Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на страны Запада. По его мнению, в частности США, Великобритания и Франция будут пытаться затянуть кризис в стране и отдалить его урегулирование для местных жителей.

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