Российские военные доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска

Строительные материалы для восстановления школы в пригороде Дамаска доставили в населенный пункт Бейт-Сахем российские военные, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

ТАСС отмечает, что гуманитарная помощь доставлена в Сирию из России, груз сформирован в порту Тартуса.

Населенный пункт освободили от боевиков, и в него уже начали возвращаться местные жители. Переехали более 2 тыс. сирийцев, передает телеканал «Звезда».

«Для восстановления социальных объектов сейчас мы привезли 26 кубометров досок, 120 листов ДСП, 5 км силового кабеля», — заявил замначальника штаба материально-технического обеспечения по формированию гуманитарных грузов Центра Сергей Грязнов.

В марте гуманитарный конвой ООН доставил в Восточную Гуту 74 т медикаментов и продовольствия.