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Конвой доставил в Восточную Гуту 70 т продовольствия и медикаментов

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Гуманитарный конвой ООН доставил в Восточную Гуту 74 т медикаментов и продовольствия. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Сегодня представители Центра по примирению обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в город Дума. На 13 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 74 тонны продовольствия и медикаментов», - цитирует Евтушенко агентство ТАСС.

9 марта колонну из 15 автомобилей направили в пригород Дамаска, в Восточной Гуте была успешно проведена разгрузка, после чего конвой вернулся к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.

Накануне международные организации перенесли доставку гумпомощи из-за непрекращающихся атак боевиков – за 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибли более 100 человек. 5 марта конвою не удалось доставить медикаменты – боевики задержали машины на полтора часа, три грузовика прибыли в Восточную Гуту практически пустыми. 

8 марта, сирийские военные пресекли поставку оружия и боеприпасов боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Также в грузовиках обнаружили наркотики, медицинские средства и аппаратуру спутниковой связи.

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