Никто из мирных жителей за сутки не смог покинуть Восточную Гуту

За сутки ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору из-за непрекращающегося обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Боевики продолжают обстреливать мирных жителей, предпринимающих попытки выхода из Восточной Гуты. Огонь ведется в том числе и во время «гуманитарных пауз». За текущие сутки выйти из анклава никому из мирных жителей не удалось», - цитирует Евтушенко агентство ТАСС.

Дополнительный пункт пропуска Млеха – Джисрейн для выхода мирных жителей был открыт 8 марта. Дежурят бригады скорой помощи и транспорт для перевозки людей в безопасные районы.

Ранее 9 марта в Центре сообщили, что в районах у гуманитарного коридора собралось много местных жителей, желающих выйти из зоны деэскалации, однако боевики не позволяют им покинуть анклав. За 7 и 8 марта под обстрелами террористов погибли более 100 человек, в том числе сирийский военный корреспондент.

Ранее 5 марта гумконвою не удалось доставить медикаменты – боевики задержали машины на полтора часа, три грузовика прибыли в Восточную Гуту практически пустыми. Однако 9 марта конвой из 15 машин смог доставить гуманитарную помощь и успешно вернуться к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.